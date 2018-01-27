تعاوني القطيف ينفذ دورة ” مهارات التواصل ” بمشاركة 21 معلما

نايف السالم(صدى):

نفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف دورة ” مهارات التواصل”، بمشاركة 21 معلماً، وذلك بقاعة مركز ركن الحوار بالدمام.

وتناولت الدورة التي قدمها المشرف التربوي بمركز النشاط الطلابي بتعليم الشرقية الدكتور شبيب بن علي العواد عدداً من المحاور شملت تعريف الحوار ومهاراته الرئيسة، والإنصات، ومهارات الحديث، وأخلاق المحاور الناجح، إضافة الى التأثير النفسي للمحاور على من حوله.

كما نفذ المكتب ورشة عمل لتقييم البرامج التي أقامها ضمن مشروع مداد للمعلمين خلال الفصل الأول، بمشاركة 11 معلماً، حيث ناقش المحور الأول تقييم البرامج التي قدمها المشروع للمعلمين خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1439هـ، فيما خصص المحور الثاني لعصف ذهني لبرامج يحتاجها المعلم في الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح مدير المكتب راشد بن سعيد الهاجري أن هذه الأنشطة جاءت ضمن مشروع مداد الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين بالمحافظة، وبما يسهم في تحسين أدائهم في الحقل التربوي، ويعزز من كفاءة المخرجات التعلمية، ويرفع من كفاءتها.