فيديو طريف لحمامة تهاجم عروس وتعرضها لموقف محرج
تسببت حمامة في تعرضت عروس لموقف محرج بعدما هاجمتها في حفل زفافها.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم حمامة على وصيفات العروس أثناء التقاطهم الصور التذكارية وعندما حاول العريس إبعادها هاجمت العروس وأمسكت في الفستان من الخلف مما أصاب الأخيرة بحالة من الفزع والرعب وراحت تركض خوفا منها.
بنت النور[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههه تستاهل
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمام على اشباهه يقع
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11820 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههه
دخيل الله من هالعروس 😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15984 ] نشر منذ 2 ساعتين
😅
خالد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
المهم انها تزوجت ياغراب !!!
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6978 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشوى ماطيحتها تبي تباركك☺😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23898 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه حطت رجولها شكل الحمامه جت تشارك وانتم شاردين