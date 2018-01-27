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فيديو طريف لحمامة تهاجم عروس وتعرضها لموقف محرج

فيديو طريف لحمامة تهاجم عروس وتعرضها لموقف محرج
متابعات(صدى):

تسببت حمامة في تعرضت عروس لموقف محرج بعدما هاجمتها في حفل زفافها.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم حمامة على وصيفات العروس أثناء التقاطهم الصور التذكارية وعندما حاول العريس إبعادها هاجمت العروس وأمسكت في الفستان من الخلف مما أصاب الأخيرة بحالة من الفزع والرعب وراحت تركض خوفا منها.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههههه تستاهل

[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمام على اشباهه يقع

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين

المهم انها تزوجت ياغراب !!!

[ عدد التعليقات: 23898 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه حطت رجولها شكل الحمامه جت تشارك وانتم شاردين

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