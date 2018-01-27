فيديو طريف لحمامة تهاجم عروس وتعرضها لموقف محرج

متابعات(صدى):

تسببت حمامة في تعرضت عروس لموقف محرج بعدما هاجمتها في حفل زفافها.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم حمامة على وصيفات العروس أثناء التقاطهم الصور التذكارية وعندما حاول العريس إبعادها هاجمت العروس وأمسكت في الفستان من الخلف مما أصاب الأخيرة بحالة من الفزع والرعب وراحت تركض خوفا منها.