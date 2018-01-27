القوات الباكستانية تصادر كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في منطقة أوركزاي

إسلام آباد(صدى):

أعلنت أجهزة الأمن الباكستانية عن نجاحها في مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى باكستان لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضح مسئولون باكستانيون اليوم، أن أجهزة الأمن عثرت على مخزن سري للأسلحة والمتفجرات في منطقة أوركزاي القبلية الواقعة شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وذلك خلال عملية ناجحة نفذتها في ضوء معلومات استخباراتية.

وأضافوا أن قوات الأمن صادرت من ذلك المخزن كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تشمل على 48 قذيفة هاون، و 50 قذيفة صاروخية، وقذائف أر بي جي، وألغام مضادة للمدرعات، وعبوات ناسفة بدائية الصنع، وقنابل يدوية، وبنادق رشاشة وأنواع مختلفة من الذخيرة.

وأشاروا إلى أن هذه الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى باكستان لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.