” مكافحة المخدرات ” : 9 ألاف حالة تم نقلها قسرا للعلاج من الإدمان

علي القحطاني (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي للأمانة العامة لمكافحة المخدرات بندر الرميحي، أن هناك 9866 حالة تم نقلها قسريا في جميع مناطق المملكة، للعلاج من الإدمان، وذلك منذ بدء تطبيق المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” .

وفي هذا السياق، أوضح ” الرميحي ” أن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” سيخضع للتقييم بحلول عام 1440هـ، وسيتم خلال ذلك تقيم البرنامج، ورصد مستوى تأثيره الإيجابي على الفئات المستهدفة من مراكز تحكيم محلية ودولية.

كما أشار إلى أن برامج المشروع الوطني؛ للوقاية من المخدرات وتعزيز القيم، جميعها مستمرة، وكل برنامج مفعَّل بالطريقة التي تصل إلى الفئة المستهدفة، كما أن هناك مشاريع جديدة ستنضم إلى المشاريع الأساسية خلال هذا العام.