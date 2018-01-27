إعداد ” الحقيبة التأسيسية ” لمعلمي ومعلمات اللغة العربية

نايف السالم(صدى):

أعد المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية، الحقيبة التأسيسية لمعلمي اللغة العربية الموجهة إلى جميع معلمي ومعلمات اللغة العربية في جميع المراحل؛ سعيًا لدعم تعليم اللغة العربية.

وناشد نائب وزير التعليم في تعميم له، مديري التعليم في المناطق والمحافظات بترشيح مشرفي اللغة العربية أو مشرفي التدريب من المختصين في اللغويات أو مناهج وطرق تدريس اللغة القادرين على القيام بتدريب المعلمين والمشرفين التربويين حتى يكونوا مدربين مركزيين.

وأكد النائب أنه سيتم تدريب المدربين على الحقيبة التأسيسية ” بنين وبنات ” على مجموعتين في الرياض، الأولى ابتداءً من الأحد 18/5/1439هـ، بينما تبدأ المجموعة الثانية من الأحد 25/5/1439هـ، على أن تكون مدة التدريب 5 أيام لكلك مجموعة.

وخصصت وزارة التعليم إعداد المدربين المركزيين في جميع إدارات التعليم بغجمالي 188 مدرب ومدربة على مستوى إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات في المملكة، حيث يتطلب تنفيذ البرنامج إعداد المدربين المركزيين على الحقيبة التأسيسية.