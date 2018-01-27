” هيئة الرياضة ” تحول استاد ” الدرة ” لمضمار سباق

ماجد محمد(صدى):

أعدت الهيئة العامة للرياضة، استاد الملك فهد الدولي بالرياض ” الدرة ” ؛ وذلك لاستضافة سباق الأبطال الدولي للسيارات، وسيقام يومي الجمعي والسبت المقبلين.

كما انتهت الهيئة من تصميم مضمار السباق بأرضية الملعب، حيث صُممت على هيئة الرقم 8 باللغة الإنجليزية، حيث تحول شكل الملعب تمامًا من مستطيل أخضر لممارسة كرة القدم، إلى مضمار سباق عالمي، وذلك بفضل تحركات الهيئة وسرعة إنجازها.

يُذكر أن الدخول لمدرجات استاد الملك فهد سيكون متاحًا للجميع بالمجان، وأن هذا السباق سيتم بمشاركة عدد كبير من المتسابقين العالميين، و4 محليين يتقدمهم بطل الراليات يزيد الراجحي.