بالفيديو.. إنزلاق السيارات إثر تساقط الثلوج على جبل اللوز

محمود البلوي(صدى):

تتساقط الثلوج فوق الطرقات الجبلية، خاصة جبل اللوز، بمنطقة تبوك؛ مما تسبب في صعوبة حركة المرور، ووجود احتمالات بتعرض السيارات للحوادث.

وحصلت صدى على مقطع فيديو؛ لانزلاق عدد من السيارات على جبل اللوز إثر تساقط الثلوج عليه، في ظل تناقص خبرة السائقين في القيادة على الثلوج؛ لذلك يُنصح بـ عدم القيادة في هكذا ظروف إلّا عند الضرورة القصوى.

وتُعدّ القيادة على الثلج من الأمور الصعبة التي تواجه السائقين، حيث ينبغي استخدام مركبات خاصة مثل سيارات الدفع الرباعي والمجهّزة لهكذا أحوال طرقات.

ويمكن استخدام السيارات العادية، لكن مع مراعاة بعض الأمور التي تساعد على قيادة سليمة في مثل هذه الظروف .