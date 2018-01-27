البامية تحمي من أمراض القلب وتحارب هشاشة العظام

أماني الغامدي(صدى):

تعد البامية من الخضروات التي تحتوي علي مجموعة فريدة من الفوائد الصحية، حيث أنها تساعد على الوقاية من الكثير من الأمراض، كالسكري وهشاشة العظام، بالإضافة إلي أهميتها لحماية القلب وتغذيته، وذلك لأنها تحتوي على تركيبة غنية من البروتين والدهون والمعادن.

كما تحتوي البامية علي 33 سعر حراري، و1.93 جرام من البروتين، و0.19 جرام من الدهون، و3.2 جرام من الألياف، و7.45 جرام من الكربوهيدرات، و1.48 جرام من السكر.

بالإضافة إلى أن الكوب الواحد من البامية يوفر للجسم حوالي 60%، من احتياجاته اليومية من فيتامين ” ك ” ، و50 % من المنجنيز، و35 % من فيتامين ” سي ” ، و22 % من حمض الفوليك، و14 % من المغنيسيوم، و13 % من الثيامين، و11 % من فيتامين ” ب6 ” .

كما تتميز البامية بقدرتها علي مكافحة نمو الخلايا السرطانية، وذلك لاحتوائها على مادة كيميائية نباتية تسمّى ” كيتين ” ، وهي من الخضروات التي تعالج الإمساك وتسهل عملية الإخراج.