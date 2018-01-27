أمير الشرقية يعين الراجحي أمينا عاما للجنة السلامة المرورية

نايف السالم(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية, قراراً بتعيين عبدالله بن سعد الراجحي أميناً عاماً للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، خلفاً للمهندس سلطان بن حمود الزهراني.

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية , للمهندس الزهراني جهوده المبذولة خلال فترة عمله، والمنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن جهوده منذ تأسيس اللجنة هي محل إشادة وتقدير، متمنياً سموه للزهراني التوفيق في قادم الأيام، فيما رحب سموه بعبدالله الراجحي أميناً عاماً للجنة، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق، والحرص على مواصلة اللجنة لمسيرتها، ومتابعة الإنجازات، والتكامل مع جميع الجهات المعنية بالسلامة المرورية، متمنياً سموه للراجحي التوفيق.

من جانبه ثمن المهندس الزهراني لسمو أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية على ما حظي به من دعم وتحفيز من قبل سموه، أثناء فترة عمله أميناً عاماً للجنة، مبيناً أن ما تحقق من منجزات هو بفضل الله ثم بفضل المتابعة الدائمة والحثيثة من قبل سموه، مباركاً لزميله عبدالله الراجحي الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق.

فيما أعرب عبدالله الراجحي عن عظيم الشكر والتقدير لسمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على الثقة الكريمة بتعيينه أميناً عاماً للجنة السلامة المرورية، سائلاً الله التوفيق في أداء مهام عمله، وتحقيق تطلع سموه في استمرار اللجنة في تحقيق أهدافها، شاكراً للمهندس الزهراني على ما بذله من جهود إبان فترة عمله أميناً عاماً للجنة.