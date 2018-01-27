عادل الحربي (صدى):

أعلن اليوم إغلاق التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالأولمبياد الوطني الأول للتاريخ الذي تنظمه دارة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع وزارة التعليم .

وبلغ عدد مدارس البنين المسجلة 2745 مدرسة ، وعدد مدارس البنين المفعلة 1559 مدرسة، وعدد مدارس البنين الغير مفعلة 1186 مدرسة ، كما بلغ عدد مدارس البنات 3084 مدرسة ، وعدد مدارس البنات المفعلة 1549 مدرسة، وعدد مدارس البنات الغير مفعلة 1535 مدرسة، فيما بلغ عدد المتسابقون 9526 متسابقاً ، وعدد المتسابقات 14120 متسابقة .

وكان نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي قد اعتمد تنفيذ الأولمبياد الوطني للتاريخ في جميع مدارس المرحلة الثانوية للبنين والبنات، بدء من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام ، ويأتي هذا الأولمبياد بتنظيم من دارة الملك عبدالعزيز بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني ، ونشر المعرفة بتاريخ وطننا العزيز ، وعمقه الحضاري العربي والإسلامي، وتضمن تعميم معالي النائب أهمية مشاركة المدارس الثانوية بشكل فاعل وفق إطار تنظيمي ومراحل محددة منها أن يتم التسجيل في المنصة الإلكترونية للأولمبياد هنا لجميع منسقي ومنسقات إدارات التعليم ، والمدارس خلال المدة من 3/22 إلى 4/6 / 1439هـ على أن يتم تسجيل الطلاب والطالبات الراغبين المشاركة في الأولمبياد خلال المدة 4/7-5/8 – 1439هـ .

وسيتم تنفيذ التصفيات الأولى إلكترونياً في جميع المدارس الثانوية يوم الإثنين 5/19/ 1439هـ, فيما تنفذ التصفيات الثانية في مدينة الرياض لـ 50 طالب وطالبة متأهلين يوم الأربعاء 6/5/ 1439هـ بعد ذلك تقام التصفيات النهائية لأفضل 16 طالب وطالبة من المشاركين في التصفيات الثانية يوم الخميس الموافق 6/6/ 1439هـ .