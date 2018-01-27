قوات الأمن الأفغانية تقتل قائدا بارزا من طالبان في قندوز

كابول(صدى):

أفاد مصدر عسكري أفغاني اليوم، أن قوات الأمن الوطنية الأفغانية قتلت قائدًا ميدانيًا بارزًا من طالبان، يقود ما يسمى بالقوة الخاصة (أو سارة كيتا)، في مقاطعة قندوز شمال البلاد، أمس الجمعة.

وقال نصر الله جمشيدي المتحدث الإعلامي للوحدة 209 شاهين المتواجدة في هذه المنطقة “لقد قتل ممتاز مع رفيقين له، وأصيب ثلاثة آخرون، عقب تبادل لإطلاق النار في بلدة تشاهال تشينار، بضواحي قندوز حاضرة المقاطعة”. وتصاعدت حدة العنف في المنطقة الشمالية، التي كانت هادئة نسبيًا، خلال السنوات الماضية مع تشديد قوات الأمن الأفغانية لعملياتها ضد المسلحين في الجنوب والشرق.