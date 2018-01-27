بالفيديو.. ” خبير تهكير ذهني ” ينوم مذيع برنامج ” يا هلا ” على الهواء
تمكن خبير التهكير الذهني هاشم الشريف أمس، من تنويم المذيع مفرح الشقيقي، على الهواء مباشرة؛ ليعترف الأخير بأن ذلك أحدث تأثير فعلي عليه.
وتحدى ” الشريف ” المشاهدين على الهواء، وذلك خلال برنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية، بأنه سيثبت لهم بالتجربة حقيقة التنويم الذهني، وبالفعل طلب من مقدم البرنامج ” الشقيقي ” أن يضع يديه على الطاولة ليبدأ عملية التهكير الذهني وينجح في ذلك.
خبير التهكير الذهني #هاشم_الشريف ينوّم مذيع #برنامج_ياهلا #مفرح_الشقيقي على الهواء، ويتحدى المشاهدين للتجربة@Mofareh5 pic.twitter.com/0XcndONyxk
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 27, 2018
بنت النور[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 46 دقيقة
ااايه على خير
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 25 دقيقة
انا ركزت ولعبت بلايستيشن ,, 🙁
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2079 ] نشر منذ 18 دقيقة
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