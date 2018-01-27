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بالفيديو.. ” خبير تهكير ذهني ” ينوم مذيع برنامج ” يا هلا ” على الهواء

بالفيديو.. ” خبير تهكير ذهني ” ينوم مذيع برنامج ” يا هلا ” على الهواء
أماني الغامدي(صدى):

تمكن خبير التهكير الذهني هاشم الشريف أمس، من تنويم المذيع مفرح الشقيقي، على الهواء مباشرة؛ ليعترف الأخير بأن ذلك أحدث تأثير فعلي عليه.

وتحدى ” الشريف ” المشاهدين على الهواء، وذلك خلال برنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية، بأنه سيثبت لهم بالتجربة حقيقة التنويم الذهني، وبالفعل طلب من مقدم البرنامج ” الشقيقي ” أن يضع يديه على الطاولة ليبدأ عملية التهكير الذهني وينجح في ذلك.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 46 دقيقة

ااايه على خير

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 25 دقيقة

انا ركزت ولعبت بلايستيشن ,, 🙁

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