بالفيديو.. ” خبير تهكير ذهني ” ينوم مذيع برنامج ” يا هلا ” على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

تمكن خبير التهكير الذهني هاشم الشريف أمس، من تنويم المذيع مفرح الشقيقي، على الهواء مباشرة؛ ليعترف الأخير بأن ذلك أحدث تأثير فعلي عليه.

وتحدى ” الشريف ” المشاهدين على الهواء، وذلك خلال برنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية، بأنه سيثبت لهم بالتجربة حقيقة التنويم الذهني، وبالفعل طلب من مقدم البرنامج ” الشقيقي ” أن يضع يديه على الطاولة ليبدأ عملية التهكير الذهني وينجح في ذلك.