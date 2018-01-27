اتفاق تركي أمريكي لوقف تزويد الأكراد بالسلاح وتركهم عزل أمام غزوها

أنقرة(صدى):

أبرمت تركيا اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ينص على وقف تزويد الأكراد السوريين من وحدات حماية الشعب والاتحاد الديمقراطي بالأسلحة، لتركهم عُزل أمام غزوها العسكري عليهم.

وأكدت مصادر أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن شدد خلال اتصاله مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ماكماستر على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية لتركيا؛ في محاولة منه لتجميل وجه الغزو التركي على عفرين.

وكانت تركيا شنت غزوها على عفرين السورية تحت مسمى ” عملية عفرين العسكرية ” ، زاعمين أن الأكراد السوريين يشكلون خطرًا على أمنها الداخلي ساعيه إلى إبادتهم.