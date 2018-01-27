الجيش اليمني يواصل تقدمه في تعز لليوم الثالث على التوالي

فهمي محمد(صدى):

يواصل الجيش الوطني اليمني تقدمه في تعز لليوم الثالث على التوالي ضمن عملية استكمال تحرير المحافظة من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية، أن الجيش حقق تقدمًا كبيرًا في مختلف الجبهات وكبد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، لافتًا إلى أنه تمكن من تحرير جولة القصر وتحقيق تقدم في مناطق الزهراء والأربعين، وكذا قرية الدار وتبة ياسين وتبة القرن شمال غرب جبل هان باتجاه الربيعي غربًا “.

وأشار إلى أن المواجهات ما تزال مستمرة في ظل تقدم أفراد الجيش الوطني باتجاه الحوبان “.

وفي السياق الميداني، أكد مصدر عسكري في اللواء 22 ميكا للوكالة ذاتها، أن المواجهات شرق المدينة بين الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا والمليشيا الإنقلابية، أسفرت عن تحرير قرية أبعر الطريق الرابط بين صالة و الزيلعي، وتمكن أفراد الجيش من تحرير منطقة وتبة الكريفات وقرية الصرمين شرق المدينة.