الإمارات تطلق مسابقة ” فيلم زايد ” علي قناة بينونة في 2018

أبوظبي(صدى):

أعلنت قناة بينونة عن مسابقة ” فيلم زايد ” ، وأنها ستكون جزء من خطة برامجها المتنوعة التي ستطلقها خلال ” عام زايد ” ، و الذي صرح به رئيس الدولة ” الشيخ خليفة ن زايد آل نهيان ” في 2018.

وجاءت هذه المسابقة ليكون الهدف الرئيسي منها توثيق مسيرة المغفور له ” الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” ، في تأسيس وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف علي أهم إنجازاته المحلية والدولية، وما يمثله كرمز وطني في الحكمة والعطاء والإنسانية، وذلك من خلال فيلم قصير مدته تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

وسيشرف على هذه المسابقة لجنة تحكيم تتكون من خبراء دوليين، وذلك لتقييم عناصر الأفلام الرئيسة ابتداءً من الفكرة والمضمون، وانتهاءً بالمونتاج والتحرير، لاختيار خمسة فائزين يتم الإعلان عنهم بتاريخ 15 أكتوبر 2018.

كما تم تحديد الجوائز للفائرون بالمراكز الخمس الأولى، حيث سينال الفائز بالمركز الأول مبلغ 25 ألف درهم إماراتي، والفائز بالمركز الثاني 20 ألف درهم، والثالث 15 ألف درهم، والرابع 10 آلاف درهم، والفائز بالمركز الخامس 5 آلاف درهم، فيما سيتم الإعلان قريباً عن جميع التفاصيل حول آلية المسابقة وكيفية الاشتراك بها، وذلك عبر موقع قناة بينونة (هنا ).