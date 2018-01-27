” المعارضة السورية ” : سنقاطع مؤتمر ” سوتشي ” الذي دعت إليه روسيا

دمشق(صدى):

أوضحت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية، اليوم السبت، أنها ستقاطع مؤتمر السلام الذي دعت إليه روسيا في ” سوتشي “.

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” اليوم: ” هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، تُعلن مقاطعتها مؤتمر ” سوتشي ” الذي دعت إليه روسيا في 29 و30 الشهر الحالي ” .

وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، واشنطن بالترويج لـ ” تقارير كاذبة ” بشأن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، من أجل عرقلة مبادرات السلام السورية في ” سوتشي ” .