” العفو الدولية ” تندد باعتقال الفتاة الإيرانية المعترضة على الحجاب الإلزامي

لندن(صدى):

نددت منظمة العفو الدولية، باعتقال نظام الملالي ” بنت شارع طهران ” المعترضة على الحجاب القسري وإخفاء مصيرها عن أسرتها، مجددة مطالبتها بوقف محاكمة النساء اللاتي يحتججن على الحجاب الإلزامي في البلاد.

ووصفت المنظمة في بيانها القانون الإلزامي للحجاب بـ ” التمييزي ” ، مؤكده على ضرورة إلغاء هذا القانون من قبل السلطات الإيرانية.

وكانت الفتاة المعتلقة اعترضت على الحجاب القسري وخلعت حجابها الإلزامي في احد شوارع العاصمة الرئيسية، ما أدى إلى اعتقالها من قبل السلطات الإيرانية، وشغل مصيرها المجهول مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسبوعين الماضيين.