” نيكي هايلي ” تعلق على شائعات علاقتها الغرامية بـ ” ترامب “

واشنطن(صدى):

نفت نيكي هايلي، سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، الشائعات التي تُفيد بوجود علاقة غرامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفة إياها بأنها ” بغيضة للغاية “.

وقالت ” هايلي ” أنها كانت على متن الطائرة الأمريكية مرة واحدة فقط، وكان هناك العديد من الأشخاص معهما عندما كنت موجودة، كما اعتبرت أن هذا النوع من الشائعات تأتي من مجموعة صغيرة من الرجال، الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه نساء ذوات إرادة قوية.

يُذكر أن هذه الشائعات تعود جذورها، لمؤلف كتاب ” نار وغضب ” مايكل وولف، الذي ألمح في مقابلة بأن ” ترامب ” كان على علاقة سرية مع امرأة وردت تفاصيل عنها في كتابه، حيث قال أن ” هايلي ” تُعد إحدى النساء البارزات في إدارة ” ترامب “.