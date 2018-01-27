متخصصون: عليكٍ أن تكوني صاحبة الكلمة الأخيرة في الشجار مع زوجك 

متابعات(صدى):

أوضح متخصصون في العلاقات الزوجية ، أنه سواء أكنتما في بداية زواجكما أم قد مضى عليه سنوات عدة، ثمة أمور لا يمكنكما كثنائي تفاديها في العلاقة الزوجية كالشجار مثلًا، وبصرف النظر عن انواع الشجارات الزوجية وأسبابها هي مفيدة بين الحين والآخر وطبعًا اذا لم تصبح روتينًا في حياتكما الزوجية.

وبالحديث عن الشجار مع الزوج هل سمعت سابقًا أنك تستطيعين الفوز بالشجار او الخروج منه على حق بمجرد أن تكون لك الكلمة الأخيرة فيه؟

فالكلمة الأخيرة في الشجار تعطي صاحبها أفضلية السيطرة على الموقف أكثر وهذا أمر متعارف عليه ويحاول الكثيرون تطبيقه في علاقاتهم.

لكن وإن أردنا التحدث عن علاقة زوجية صحية لا بدّ أن نضع هذا المفهوم جانبًا لأن مبدأ السيطرة سواء لصالح الزوج او الزوجة غير سويّ ويعني أنّ أحد الطرفين هو مستضعف.

لكننا اليوم سنعتمد مفهوم الكلمة الأخيرة في الشجار الزوجي ولكن من جانب آخر وسنقول لك: نعم فلتكن لك الكلمة الأخيرة في الشجار بينك وبين زوجك لماذا؟

عندما تنتظرين إنتهاء زوجك مما يريد قوله، لكن ليس بدافع السيطرة فأنت بذلك ستفكرين مليًا ولأكثر من مرة واحدة قبل التفوّه بأي كلمة قد تجرح زوجك وقد تحوّل الأمور الى منحى آخر قد يهدد أمن العلاقة الزوجية.

لذا انتظري وكوني من يختتم الشجار ولكن من دون ان تضعي نصب عينيك مبدأ الخروج منه منتصرة بل فكّري أنّ الهدف من كل شجار زوجي تحسين العلاقة وليس تدميرها.