بلدية فيفاء تواصل أعمالها بمنتزها العام السياحي

عادل الحربي (صدى):

تواصل بلدية محافظة فيفاء تكثيف أعمالها في تنفيذ منتزه فيفاء العام الواقع بطريق 8 ، الذي يعد أحد المنتزهات العامة ومن أكبر المشروعات السياحية بفيفاء ، وذلك ضمن مهام البلدية في دعم السياحة بالمحافظة وخدمة للزوار والأهالي.

وأوضح رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن المنتزه يتميز بموقعه القريب من الأهالي وتوفير مواقف مميزه للزوار ، فيما يتكون المنتزه من مستويين سفلي وعلوي على مساحة تقارب 18 ألف متر مربع ، ويشمل مسطحات خضراء ومكان لألعاب الأطفال وجلسات للزوار ونافورة ومواقف للسيارات وغيرها من الخدمات .

وأفاد أن العمل مستمر لإنهاء المشروع الذي يعد واجهة جمالية وترفيهية سياحية ومتنفسا للأهالي كونها في مدخل الجبل الذي يتميز بإطلالة جميلة .