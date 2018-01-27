الشارقة في الصدارة متوجا بالكأس قبل الجولة الختامية

نواف السالم(صدى):

نجح فريق ” الشارقة ” في الحصول علي لقب كأس الإمارات لكرة اليد للموسم الحالي قبل ختام البطولة بجولة، وذلك بعد فوزه الكبير على شباب الأهلي ـ دبي بنتيجة 33 – 19, وبذلك تصدر الفريق المجموعة برصيد 24 نقطة محققاً اللقب، بغض النظر عن نتائج ومراكز باقي الفرق.

ويستعد الشارقة الآن للقاء العين في الجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبلة, في الجولة العاشرة والختامية.

شهدت المباراة حضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ” سالم الشامسي ” ,كما أدار المباراة إسماعيل سالم ونبيل خميس وعلى الطاولة حسين السيد ونبيل عبد الله وراقبها أحمد حسن.