التفاصيل الكاملة لحادث الصوارمة.. ليلة فرح تتحول إلى فاجعة بوفاة 7 نساء
قبل أن يمر شهر على حادث ” النعمي ” الذي فقد 6 من أبنائه وزوجته، في حادث صبيا؛ بسبب الطريق المُهمل، تكرر المشهد المأساوي، ولكن هذه المرة في أحد طرق جازان.
شهد طريق المضايا-الصوارمة على الفاجعة الجديدة، التي تسببت في وفاة 7 نساء من عائلة واحدة، وسقوط 5 إصابات من بينهم مسن وسيدة وطفلان.
وكان الشهود أوضحوا أن سيارة العائلة اصطدمت بشاحنة من الخلف، وكانت مصابيح الشاحنة مطفأه وتجرها أخرى بالقرب من بلدة المضايا.
وقال الشهود أن الطريق كان مظلم، وذي مسار واحد بطول 15 كيلومتر؛ وهو ما اعتبره الأهالي السبب الرئيسي وراء وقوع الحادثة،موضحين أنه تم إبلاغ الجهات المختصة بضرورة إنارة الطريق إلا أنه لم يكن هناك استجابة.
وأوضح الشهود أن الأسرة كانت في طريقها لحضور حفل زفاف؛ والذي تحول إلى مأتم في لحظة بسبب الإهمال، وعدم توفر أقل متطلبات السلامة.
وفي السياق ذاته أكد الأهالي أن فرع الطرق بجازان هو المسؤول الأول عن الحادثة؛ لافتين إلى أن الطريق يعاني من الظلام والإهمال منذ سنوات، رغم أنه طريق حيوي، وتمر من خلاله الإبل السائبة، والشاحنات العملاقة.
وقال الأهالي إن الشاحنات أيضًا لم تلتزم بالطرق المحددة لها، وتفتقد إلى اشتراطات التنبيه والسلامة، وتسببت في تخريب الطرق نظرًا لحمولتها الزائدة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23893 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهن ويعوض اهلهن خيرا
الواقع[ عدد التعليقات: 5682 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم الأسر أصبحت ضحايا للمتهورين من داخل العائلة أثناء القيادة وكذلك ظروف الطرق والمواصلات البدائية السيئة التي لايوجد لها أي صيانة أو متابعة تنفيذ
عش الواقع[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الا باالله الله يرحمهم
لاشك انها الاقدار ولاكن هناك اسباب وتهور
انا دائمآ اسفار على طريق الساحل من فتره الي فتره وارى تهور في القياده لا اراه على باقي طرق المملكه الاخوان في جيزان متهورين في القياده بشكل جنوني حتى ان المتجاوز يدخل عليك في مسارك وهذا سبب كثرة الفواجع هناك الله يحفظ الجميع
ابوبدر[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون . الله يرحمهم ويغفر لهم.
تحذير وتنبيه :
الله عز وجل امرنا ناخذ بالاسباب واللي يبي يسافر اذا يعرف ان الطرق سيئة لا يسافر بالليل لان السفر بالنهار افضل وكل شيء واضح وحتى الخدمات تكون متوفرة على الطرق.
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2378 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة إلا بالله
الله يرحمهم جميعًا
لابد ياوزير النقل تنتحر
حادثان في أيام قليلة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23893 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهن ويسكنهن فسيح جناته
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 701 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم ،ويصبر أهلهم ويجبر مصيبتهم،ويحسن عزاهم.
بنت النور[ عدد التعليقات: 1008 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوه الا بالله الله يرحمهم ويغفر لهم
والله المستعان
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6485 ] نشر منذ 13 دقيقة
سبع نساء حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمهم