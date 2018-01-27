التفاصيل الكاملة لحادث الصوارمة.. ليلة فرح تتحول إلى فاجعة بوفاة 7 نساء

تركي السالم(صدى):

قبل أن يمر شهر على حادث ” النعمي ” الذي فقد 6 من أبنائه وزوجته، في حادث صبيا؛ بسبب الطريق المُهمل، تكرر المشهد المأساوي، ولكن هذه المرة في أحد طرق جازان.

شهد طريق المضايا-الصوارمة على الفاجعة الجديدة، التي تسببت في وفاة 7 نساء من عائلة واحدة، وسقوط 5 إصابات من بينهم مسن وسيدة وطفلان.

وكان الشهود أوضحوا أن سيارة العائلة اصطدمت بشاحنة من الخلف، وكانت مصابيح الشاحنة مطفأه وتجرها أخرى بالقرب من بلدة المضايا.

وقال الشهود أن الطريق كان مظلم، وذي مسار واحد بطول 15 كيلومتر؛ وهو ما اعتبره الأهالي السبب الرئيسي وراء وقوع الحادثة،موضحين أنه تم إبلاغ الجهات المختصة بضرورة إنارة الطريق إلا أنه لم يكن هناك استجابة.

وأوضح الشهود أن الأسرة كانت في طريقها لحضور حفل زفاف؛ والذي تحول إلى مأتم في لحظة بسبب الإهمال، وعدم توفر أقل متطلبات السلامة.

وفي السياق ذاته أكد الأهالي أن فرع الطرق بجازان هو المسؤول الأول عن الحادثة؛ لافتين إلى أن الطريق يعاني من الظلام والإهمال منذ سنوات، رغم أنه طريق حيوي، وتمر من خلاله الإبل السائبة، والشاحنات العملاقة.

وقال الأهالي إن الشاحنات أيضًا لم تلتزم بالطرق المحددة لها، وتفتقد إلى اشتراطات التنبيه والسلامة، وتسببت في تخريب الطرق نظرًا لحمولتها الزائدة.