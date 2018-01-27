المعارضة الإيرانية تكشف مخطط الملالي لقمع الشعب

طهران(صدى):

يخطط نظام الملالي الإرهابي إلى تنفيذ مخطط قمعي ضد أفراد الشعب الإيراني تحت اسم ” مخطط الهدوء والأمن الليلي في طهران ” ؛ تحسبًا لإندلاع أي تظاهرات احتجاجية جديدة ضده.

وأكدت المعارضة الإيرانية أن الخطة القعمية يشارك فيها المئات من رجال الشرطة التخصصية ووحدات العمليات ومكافحة المخدرات والامن والوقاية والمباحث والطرق، بالإضافة إلى وحدة الطواريء.

يُذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني أعلن تسيير دوريات ما يسمى ” محله محور ” لقوات الباسيج الخاصة لدوريات المناطق، كما صرح قائد قوى الامن الداخلي باعتقال 120 شخصًا في طهران، قائلًا ” إن هذه الخطة يتم تنفيذها الليلة وتم بث خبرها في وسائل الإعلام “.