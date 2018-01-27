” جائزة الملك سلمان ” لحفظ القرآن تختتم تصفياتها الأولى

نايف السالم(صدى):

انتهت مؤخرًا جولة التصفيات الأولى، على مستوى مناطق المملكة ومحافظاتها، للمسابقة المحلية للحصول على جائزة ” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” ، عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها العشرين.

وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور منصور بن محمد السميح، أن هذه المسابقة تهدف إلى تشجيع الأبناء والبنات لحفظ القرآن الكريم، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بينهم، الأمر الذي يعزز علاقة الأمة بربها، ويربط المجتمع بخالقه سبحانه وتعالى.

كما أثني ” السميح ” على جهود لجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، في عموم المناطق والمحافظات؛ نظير جهودهم في أعمال التصفيات الأولية للمسابقة، وما قدَّموه من برامج التهيئة والاستعداد لخوض غمار التصفيات النهائية للمسابقة في مدينة الرياض.