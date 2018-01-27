تحكيم المغاتير لمزايين الإبل تستعرض اليوم 11 منقية في فئة جمل 100 للوني الحمر والشقح

عادل الحربي (صدى):

تستعرض اليوم لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 11 منقية في فئة جْمل 100 للوني الحمر والشقح.

وأدى ملاك الإبل المشاركة، القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة المنقيات.

وملاك الإبل الذين تعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 100 شقح هم: ثقل هادي مسفر الدوسري، سلطان سعود محمد آل سعود، سيف عبد الله سيف الشلوي، عايض مسحل مشعل العتيبي، موسى عبد العزيز عبد الله الموسى.

أما ملاك الإبل الذين تعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 100 الحمر هم: سلطان محماس مطلق العتيبي، عايض رفعان عايض القحطاني، عبد المحسن صالح عبد العزيز الراجحي، ماجد ناصر غنيم بن شوية، محمد مسيفر مفلح الصواط، مزيد مطلق راجح المطيري.

وستدخل مساء اليوم الإبل فئة جْمل 100 شعل، استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.