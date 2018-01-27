نجم برشلونة : نسعى لخطف البطولات

ماجد محمد(صدى):

ذكر نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي إن فريقه برشلونة هو على الطريق الصحيح هذا الموسم لتحقيق ثلاثية جديدة في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وإن هدفه في فصل الربيع سيكون “محاولة الفوز بكل شيء”.

وقال ميسي في حدث ترويجي لصانع تجهيزاته الرياضية في برشلونة :“ الهدف هو نفسه في كل موسم، محاولة الفوز بكل شيء ”.

وعن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي أحرزها غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الخامسة في 2017، ليتساويا بخمسة ألقاب في قمة الترتيب، أجاب :“ قلت ذلك من قبل، لا أهدف إلى الجوائز الفردية، بل إلى إحراز كل الألقاب، آمل في إنهاء هذا الموسم بأفضل طريقة، نحن على المسار الصحيح ”.