فيديو صادم لسيدة تسرق سوبر ماركت بطريقة غريبة

متابعات(صدى):

أقدمت امرأة على سرقة العديد من السلع من سوبر ماركت بطريقة ماكرة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة تسرق العديد من السلع بطريقة غريبة، حيث راحت تضع الأشياء داخل ملابسها، وعلى ما يبدو أنه كان يوجد شخص يراقب لها المكان.