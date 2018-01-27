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فيديو صادم لسيدة تسرق سوبر ماركت بطريقة غريبة

فيديو صادم لسيدة تسرق سوبر ماركت بطريقة غريبة
متابعات(صدى):

أقدمت امرأة على سرقة العديد من السلع من سوبر ماركت بطريقة ماكرة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة تسرق العديد من السلع بطريقة غريبة، حيث راحت تضع الأشياء داخل ملابسها، وعلى ما يبدو أنه كان يوجد شخص يراقب لها المكان.

Woman shoplifter steals bags of chips

Are you prepared for the #Superbowl?)Credit: LPE360

Posted by Funny Videos on Thursday, January 25, 2018

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1008 ] نشر منذ 1 ساعة

الحين هاذي امراة يالله سترك بس

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