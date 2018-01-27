مدرب باريس : نيمار سيعود أقوى

ماجد محمد(صدى):

ذكر الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان عن اقتناعه بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا سيكون في يوماً ما أفضل لاعب في العالم وسيحقق ذلك بين صفوف نادي العاصمة الفرنسية.

وقال المدير الفني في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مونبلييه في الجولة 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، إن نيمار سيكون أفضل لاعب في العالم، إنني متأكد من ذلك، وسوف يحقق هذا الأمر هنا بين صفوف بي إس جي.

وكانت هذه هي الطريقة التي رد بها المدرب للدفاع عن لاعبه إزاء ما يقال بشأن عدم توجيه كلمات الثناء للمهاجم البرازيلي كما تفعل أندية أخرى مع نجومها.

وعلى الرغم من ذلك، أشار إيمري إلى أنه ليس واثقاً ما إذا كان نجم السيلساو سيكون قادراً على العودة للفريق غداً، بسبب المكشلات البدنية التي يعاني منها.

وقال المدرب الإسباني إن نيمار يعاني من “ إصابة صغيرة ” لكنها منعته حتى الآن من أن يكون في أفضل حالاته، موضحاً أنه لا يريد أن يعود اللاعب في هذه الحالة لتجنب تفاقم إصابته.