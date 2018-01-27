” جدارية آية الكرسي ” تحظى باهتمام زوار طيبة بـ ” جادة قباء “
لفتت جدارية وضعتها هيئة تطوير المدينة المنورة، على أحد جدران بناية سكنية في ” جادة قباء ” ، أنظار أهالي وزوار طيبة، فحجمها الكبير ومضمونها القرآني والتنفيذ الدقيق لها، دفع الكثيرين لالتقاط الصور الفوتوغرافية لها.
وفي هذا السياق، قالت الفنانة التشكيلية الدكتورة ابتسام عبدالله باجبير، تعليقًا على الجدارية: ” عمل محترف زاده عظمة وجود أعظم آيات القرآن ” ، حيث يمكن جمالها في ربط الحاضر من خلال اختيار الخامات التي تتناسب مع الطقس الذي يشهد الحرارة والأمطار والأتربة.
يًذكر أن هذه الجدارية تتضمن ” أية الكرسي ” والبالغ عدد كلماتها 50 كلمة، ومجموع حروفها 170 حرف، كُتب بخط هندسي كوفي في المصحف العثماني، فضلًا عن الموقع المميز لها بجوار المسجد النبوي ضمن ممشى الزائرين إلى مسجد قباء.
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