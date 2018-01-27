بالفيديو.. زياد بن نحيت يهدي ولي العهد قصيدة ” سيف الدولة محمد بن سلمان “
نشر الشاعر زياد بن نحيت مقطع فيديو لقصيدة جديدة أهداها لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان ” سيف الدولة محمد بن سلمان “.
وعلق بن نحيت على القصيدة عبر حسابه في ” تويتر ” قائلاً: ” لطالما كان سيف الدولة الحمداني ملهم الشعراء في عصره، اليوم نحن نعيش في عصر ” سيف الدولة محمد بن سلمان ” ، ونتشرف بإهدائه هذا اللقب، وأتشرف بإهدائه هذه القصيدة التي وزنها الوفاء وقافيتها الشكر “.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 2 ساعتين
بطل
skaka[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 2 ساعتين
يازين الشواحط للمنافقين الدجالين
الواقع[ عدد التعليقات: 5682 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشعب السعودي يحب حكامه ال سعود ملوك أصحاب شرف ومجد وأهل توحيد في الدين وكذلك الوطن ضحوا وقاتلوا مع قبائل الجزيرة العربية حتى أوجد شبه قارة وهم أبناء قبائل وكذلك أخوال جميع الملوك والأمراء من جميع قبائل الجزيرة العربية لذلك نحن أسرة واحدة كبيرة في هذا الوطن الغالي تحت امر وقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونشكره على جهوده الكبيرة والعظيمة في خدمة دينه ووطنه ومواطنيه ونشاهد يستمتع بذلك رغم المسؤلية العظيمة على عاتقه حفظه الله ورعاه