بالفيديو.. زياد بن نحيت يهدي ولي العهد قصيدة ” سيف الدولة محمد بن سلمان “

نايف السالم(صدى):

نشر الشاعر زياد بن نحيت مقطع فيديو لقصيدة جديدة أهداها لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان ” سيف الدولة محمد بن سلمان “.

وعلق بن نحيت على القصيدة عبر حسابه في ” تويتر ” قائلاً: ” لطالما كان سيف الدولة الحمداني ملهم الشعراء في عصره، اليوم نحن نعيش في عصر ” سيف الدولة محمد بن سلمان ” ، ونتشرف بإهدائه هذا اللقب، وأتشرف بإهدائه هذه القصيدة التي وزنها الوفاء وقافيتها الشكر “.