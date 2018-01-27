قرقاش: إيران تحتل 4 عواصم عربية وتتبجح

أبو ظبي(صدى):

هاجم الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية للإمارات، اليوم السبت، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، مطالبًا إيران بأن تراجع تبجحها باحتلال 4 عواصم عربية.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من الأصوب أن يسأل الدكتور عبداللهيان عن أسباب الموقف الإماراتي السعودي البحريني المشترك تجاه سياسة بلاده، وأن يراجع التبجح بإحتلال أربع عواصم عربية و الحفاظ على خامسة من “السقوط”، وأن يؤكد ضرورة أن تراعي إيران حقوق الجيرة و أخوة الإسلام”.

وجاءت تغريدة ” قرقاش ” ، ردًا على تصريحات عبداللهيان على حسابه على تويتر، أمس الجمعة، حول اصطفاف السعودية والإمارات والبحرين في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، واصفًا ذلك بالخطأ الاستراتيجي.