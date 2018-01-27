تحريك عقارب ساعة ” يوم القيامة ” نصف دقيقة للأمام

متابعات(صدى):

قام علماء عقارب ساعة ” يوم القيامة ” الرمزية، بتحريكها نصف قيقة للأمام؛ مرجحين أن العالم أصبح أقرب للفناء؛ لاقترابه من حرب نووية جديدة.

وأوضح مجموعة علماء الذرة، ومقرها ” شيكاغو” في بيان لهم، إن الساعة باتت على بعد دقيقتين من منتصف الليل؛ لتصبح أقرب ما يكون لوقوع كارثة منذ عام 1953.

يُذكر أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تحريك عقارب ساعة ” يوم القيامة ” ، التي صممتها نشرة علماء الذرة كمؤشر على إمكانية فناء العالم، منذ عام 2016 ، وذلك تم انتخاب دونالد ترمب، رئيسا للولايات المتحدة.