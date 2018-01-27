حضور مميز للرياضة النسوية السعودية بـ ” دورة الأندية العربية “

ماجد محمد(صدى):

تنطلق دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، في نسختها الرابعة تحت عنوان ” العالم ملعبك.. شاركوا لحظات الفوز ” ، لتسجل الرياضة النسوية السعودية فيه حضورًا مميزًا.

وتٌعد هذه المرة الأولى في تاريخ دورة الألعاب العربية، حيث تستعد المملكة لخوض غمار منافسات الدورة ضمن خمس ألعاب من أصل المسابقات التسعة، ممثلة بنادي جدة الأخضر، وفريق جامعة الأميرة نورة، وفريق جدة يونايتد، وأكاديمية الاتحاد السعودي، كما تشارك اللاعبات السعوديات بشكل واسع ضمن منافسة الكاراتيه.

وفي هذا السياق، أوضحت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن مشاركة اللاعبات السعوديات، يُعد إضافة مهمة وكبيرة على صعيد المشاركات العربية.

كما أشارت إلى أن تواجد الفتاة السعودية إلى جانب شقيقاتها، يمثل تكاملاً لمفهوم العرس الرياضي العربي النسائي، ويعكس مدى الاهتمام الحكومي السعودي في تطوير قطاع الرياضة النسائية.

يُذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ستنطبق في الثاني من فبراير وتمتد حتى 12 من الشهر ذاته، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسط مشاركة 70 نادياً من 17 دولة، يتنافسون على ألقاب تسعة مسابقات أولمبية.