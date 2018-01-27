21 إصابة إثر حادث تصادم باص وشاحنة في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر، بمحافظة الطائف، اليوم السبت، بلاغاً عن وجود حادث تصادم لباص يقل عددًا من الركاب بشاحنة عند الساعة ١:١٦ص، على طريق الرياض – الطائف، تحديداً قبل كبري العطيف بإتجاه الطائف مما أسفر عن عددًا من الاصابات.

و أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وعلى الفور قامت بتوجيه 10 فرق إسعافية وفرقتي تدخل سريع بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي، بالإضافة لطلب الدعم من الصحة بإرسال ٦ فرق اسعافية لموقع الحدث.

وأضاف: ” عند وصول أول فرقة بواقع استجابة تسع دقائق لموقع الحدث اتضح أن به ٢١ إصابة لمقيمين حيث تراوحت انواع الاصابات بعد فرزهم إلى 2 بليغة 6 حالات متوسطة 13 بسيطة “.

وأردف: ” كان الحادث بمتابعة مباشرة من مدير الهلال الاحمر بالطائف عبدالله الحارثي لمتابعة تفاصيل الاصابات والتوجيه حيالها “، موضحًا أنه تم نقل الحالات جميعها بعد التنسيق لمستشفى المويه العام وكذلك مستشفى الامير سلطان العسكري ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الملك فيصل بالطائف.