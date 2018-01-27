تطبيق جديد يحول شاشة هاتف أندرويد لخريطة حية

نورة الشهري (صدى):

انشاء تطبيق جديد ” Skyline ” لمستخدمي هواتف أندرويد على متجر جوجل بلاي بسعر 1.99 دولاراً ، يساعد هذا التطبيق الأشخاص علي تحويل موقعهم الحالي إلى خريطة حيّة تُعرض في خلفية هاتف أندرويد الخاص بهم.

يعمل هذا التطبيق عن طريق بيانات التضاريس ثلاثية الأبعاد لإظهار الموقع الحالي، أو استخدام إحداثيات محددة لإنشاء خلفيات على هاتف الأندرويد كاملة التفاصيل.

ويبدأ التطبيق بالعمل على شاشة الهاتف عندما يقوم الشخص بفتح قفل الهاتف أو عندما يقوم بالتنقل بين صفحات الهاتف، كما يوفر التطبيق لمستخدميه الانتقال ضمن الخريطة عن طريق إمالة الهاتف أو القيام بالسحب عن طريق الإصبع.