تطبيق جديد من أندرويد لاختيار الملابس وتوفير الوقت

نورة الشهري (صدى):

كثير من الناس لا يوجد لديهم الوقت الكافي لاختيار ملابسهم اليومية التي يذهبون بها إلى العمل، وقد يقعون في هذه الحيرة يوميًا، حيث يطارد هذا السؤال معظم الأشخاص يوميًا خاصة من يملكون في خزانة ملابسهم العديد من الملابس ولا يجدون له إجابة واضحة.

لذلك أتاح نظام أندرويد لمستخدميه تطبيق جديد وهو Cloth Picker؛ ليساعدهم في اختيار الملابس الملائمة لهم يوميًا ويوفر عليهم الوقت، ويعمل هذا التطبيق بعد تثبيته علي الجهاز، حيث يقوم الشخص بإضافة جميع ملابسه للتطبيق بتصنيفات مختلفة علي حسب أنواع الملابس صيفية أم شتوية، مع مراعاة الألوان والأقمشة.

كما يمكن لمستخدمي التطبيق إنشاء مجموعات مفضلة من الملابس تتوافق مع المناسبات، للوصول إليها بسرعة وسهولة عندما يتطلب الأمر ذلك.