ارتفاع وكالات وإقرارات المحاكم الصادرة في المملكة خلال شهر بنسبة 2%

نايف السالم(صدى):

كشفت المؤشرات العدلية التي ترصد حركة التوثيق اليومي بكتابات العدل، ارتفاع عدد الوكالات والإقرارات الصادرة في جميع مناطق المملكة خلال ربيع الآخر بنسبة 2% مقارنة بربيع الأول، مسجلة 163403 وكالة وإقرار.

وأوضحت المؤشرات تراجع عدد الإقرارات الصادرة إلى 1493 إقرارًا مقارنة بالفترة ذاتها التي سجل فيها 1516 إقرارًا، حيث سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل الوكالات الصادرة بين المناطق خلال 30 يومًا.

وأشارت إلى أن الرياض تصدرت المرتبة الأولى بين المناطق في إجمالي الوكالات الصادرة خلال 30 يومًا مسجله 49309 وكالة وإقرار، تليها مكة المكرمة بـ36458، ثم المنطقة الشرقية بـ23712، لتأتي منطقة عسير في المركز الرابع 10406، وتحتل المرتبة الخامسة منطقة القصيم بـ10248 وكالة وإقرار.

وسجل اليوم التاسع من ربيع الآخر من العام الحالي الأكثر إصدارًا للوكالات في اليوم الواحد في جميع المناطق بـ8358 وكالة، يليه اليوم السادس من الشهر نفسه بـ8178 وكالة.