اختراع جديد من النظارات يحمي من دوار السيارات

واشنطن(صدى):

اخترع إحدي الباحثين في جامعة ميتشغن الأمريكية، نوعاً جديداً من النظارات الذكية، وهذا النوع يمنع صاحبه من الشعور بالدوار والغثيان أثناء استخدام الهاتف المحمول أو القراءة داخل السيارة ذاتية القيادة.

وزُودت هذه النظارة بتقنية جديدة، وهي أضواء جانبية تفصل بين الشعور بالدوار وما يراه الراكب داخل مجال الرؤية، ولذلك تمنع الإحساس بالدوار.

وأكد الباحثون أن هذا النظام يستخدم داخل السيارة نفسها، كما أن هذا النظام صُمم خصيصاً ليكون داخل جهاز محمول.

مع العلم هذه التكنولوجيا مازالت براءة اختراع، لم يتم تطبيقها حتي الآن، لكن أكد الباحثون علي أنهم يخططون للاتفاق مع مصنعي السيارات ومورديها لتحويل الحلم إلى حقيقة.