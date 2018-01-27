” جوازات الشرقية ” : نصف مليون عابر لجسر الملك فهد

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم جوازات الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن عدد العابرين لمنفذ جوازات جسر الملك فهد بلغ 5230000 قادم، بينما بلغ عدد المغادرين من الجسر 491964 ألف مغادر، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1439.

ولفت ” العتيبي ” الانتباه إلى أنه سيتم فتح كافة مسارات الخروج في جوازات جسر الملك فهد، وعددها 21، أما بأوقات الذروة بقسم السفر، وفي حالة عدم وجود حركة في قسم القدوم، تم فتح 4 مسارات عكسية واستخدامها للمغادرة؛ ليصبح إجمالي عدد مسارات المغادرة 25 مسارًا.

وفي السياق نفسه، أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، وعضو مجلس منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أن مدينة ” جدة ” شهدت خلال إجازة منتصف العام الدراسي، إشغال ما يقارب 95% من الدور الفندقية والشقق المفروشة.

كذلك ازداد عدد السياح لـ 90 % عن السابق؛ بسبب الفاعليات الشيقة التي أطلقت مع مشاركة هيئة الترفيه والجهات الداعمة للتنشيط السياحي، ورغبة الكثير منهم في زيارة الكورنيش الجديد الذي افتتحه أمير المنطقة قبل أسابيع.

يُذكر أن مهرجان إجازة ربيع منتصف العام، لقى رواج عدد كبير من النشاطات والفعاليات، التي هدفت إلى إضفاء جو من المتعة والترفيه والأمان، حيث توقع حسب الرصد زيادة عدد رواد عروس البحر الأحمر بما يقارب 1.5 مليون زائر.