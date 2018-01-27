الحكومة اليمنية: عودة الحوثيون إلى المشاورات لن تكون جدية

فهمي محمد(صدى):

كشف المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، عن وجود أهداف خبيثة، وراء اجتماع الحوثيين مع الفريق الأممي المقرر عقده في العاصمة العمانية مسقط، مضيفًا أن العودة إلى المشاورات لن تكون جدية.

وقال ” بادي ” إنه من المرجح أن يكون هدف الاجتماع هو تحقيق مكسب سياسي للمليشيا الحوثية الانقلابية في الداخل، موضحًا أنهم سيتغنون بأنهم جلسوا مع الأمم المتحدة حتى بعد مقتل الرئيس الرحل علي عبد الله صالح.

وتابع: ” لقد أرسلوا رسالة إلى الأمم المتحدة بقبول عقد لقاء في مسقط من دون شروط في 14 يناير الحالي، أي قبل إعلان المبعوث أنه لا يفضل تمديد مهمته “.

وفي السياق ذاته رأى مصدر دبلوماسي أن الخوف ينتاب المليشيا الإرهابية؛ وتسعى لإيجاد مخرج، حيث أنهم بالفعل تنازلوا عن رفضهم السابق للقاء المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.