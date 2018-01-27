” هدف ” : إعادة التقديم لبرنامج حافز بعد عام من الإقصاء

نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أن الحد الأقصى للإنذارات في برنامج حافز هو 6 إنذارات فقط، لافتًا إلى أنه في حال الإقصاء بعد 6 إنذارات لا يمكن التقديم سوى بعد عام.

وأوضح الصندوق أنه لا يتم إلغاء الإنذارات نتيجة عدم الالتزام بالبرامج والدورات، مشيرًا إلى أنه في حالة الانسحاب يمكن إعادة التقديم للبرنامج بعد شهرين من الإنسحاب؛ للحصول على دعم البطالة البالغ 2000 ريال لمدة 12 شهرًا.

وأضاف أنه يجب مراجعة الجامعة للتأكد من إسقاط الاسم من السجلات حتى يتم الاستفادة من البرنامج، مؤكدًا أن الموظف المدعوم ببرامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية أو برامج الدعم الإضافي للأجور لا يمكنه الاستفادة من حوافز الاستقرار الوظيفي.