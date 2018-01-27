” التجارة والاستثمار ” تحيل 187 قضية لمتورطين في تقليد ” ماركات “

عادل الحربي (صدى):

أوضح تقرير رسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أن الجولات المختلفة كشفت عن ضبط عمليات غش مختلفة وتزوير للماركات، حيث أحالت 187 قضية لمتورطين في تقليد علامات تجارية مختلفة لماركات.

وناشدت الوزارة المواطنين؛ للإبلاغ عن أي اشتباه لتزوير العلامات التجارية المختلفة؛ لأن هذا يُعد نوعًت من أنواع الغش، كما يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك والمنتج.

يذكر أن فرق وزارة التجارة الميدانية، تقوم بجهود كبيرة في سبيل حماية المستهلك، كما يتم استقبال كافة البلاغات عن أي عمليات غش على الرقم الموحد 1900 على مدار الساعة.