صورة حديثة للأمير الوليد بن طلال من داخل جناحه في الريتز كارلتون
نشرت وكالة رويترز للأنباء اليوم السبت صورة حديثة للأمير الوليد بن طلال في جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض.
ووصف الأمير في مقابلة مع الوكالة شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب، وقال إن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.
وتوقع الأمير الوليد بن طلال الموقوف على خلفية حملة المملكة على الفساد، تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2270 ] نشر منذ 54 دقيقة
السجن سجن في فندق ولا في بدروووم—الحريه لاتقدر بثمن الحمد لله الحمد لله الحمد لله –
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 7 دقائق
إية إية بيبروك خلال ايام
اقول كع واخرج