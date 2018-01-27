صورة حديثة للأمير الوليد بن طلال من داخل جناحه في الريتز كارلتون

حمود العنزي (صدى):

نشرت وكالة رويترز للأنباء اليوم السبت صورة حديثة للأمير الوليد بن طلال في جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض.

ووصف الأمير في مقابلة مع الوكالة شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب، وقال إن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.

وتوقع الأمير الوليد بن طلال الموقوف على خلفية حملة المملكة على الفساد، تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.