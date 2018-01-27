” المالية ” تطلق خدمة إلكترونية جديدة لمراقبة صرف الرواتب والبدلات

علي القحطاني (صدى):

أطلقت وزارة المالية، خدمة إلكترونية جديدة تحت مسمى ” خدمة رفع ملف الرواتب والبدلات ” ؛ بهدف الحصول على البيانات التفصيلية لمسيرات الرواتب والبدلات لموظفي الجهة، بعد كشف تلاعب العديد من قطاعات الدولة بها.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمكن الجهات الحكومية من تعبئة النموذج الخاص ببيانات الموظفين على برنامج ” الإكسل ” المحدد لبيانات الرواتب والبدلات.

ومنحت الوزارة الصلاحيات للمسؤولين في الجهات الحكومية مع إمكانية طلب صلاحيات إضافية لمسؤولين ومختصين في مختلف الجهات الحكومية من خلال طلب يقدم إلى الوزارة.