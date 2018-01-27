” الإسكان ” : رفض المنتج غير المناسب للعميل لا يؤثر على استحقاقه

علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الإسكان أمس، أن رفض المنتج غير المناسب للعميل لا يؤثر على استحقاقه، مشيرة على أن هذه الإجراءات تلزم مراجعة أقرب فرع للوزارة بالمنطقة.

وتشمل هذه الإجراءات استخراج رخصة البناء خلال 6 شهور، وبدء البناء خلال عام، والانتهاء منه في 3 سنوات؛ للحصول على صك الملكية.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع منتجاتها غير مجانية، باستثناء الأراضي التي توزع كمنح، ونوهت على إمكانية تفاوض المستفيد مع أكثر من ممول؛ للحصول على العرض التمويلي المناسب له.

كما أكدت الوزارة أن منتج القرض لا يزال تحت التحديث حاليًا، ملفتة الانتباه إلى تكلفتها بسداد الرسوم عن من يقل دخله عن 14 ألف ريال.