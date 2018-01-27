وزير النقل: توقيع عقود خط السكك الحديدية بين الرياض وجدة قريبا

علي القحطاني (صدى):

تجري وزارة النقل، محادثات مع شركات كبرى؛ من أجل إنشاء خط للسكة الحديد بين الرياض وجدة.

وأوضح وزير النقل نبيل العامودي، أمس، أن خط السكة الحديد، يركز على أعمال الشحن، مؤكدًا على استمرار فرص الاستثمار في البنية التحتية للسكك الحديدية.

وقال إن المحادثات الجارية تتعلق على جانب أخر بتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية القائمة، لافتًا إلى الجهود الحالية؛ لإعادة هيكلة بعض المطارات؛ لخصخصتها.

وجاءت تصريحات وزير النقل على هامش مشاركته في منتدى دافوس المقام حاليًا بسويسرا.