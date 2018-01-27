وزير الدفاع الأمريكي: نستمر في تشديد الخناق على كوريا الشمالية
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، خلال اجتماعه مع نظيره الكوري جنوبي، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تستمران بتشديد الخناق على بيونج يانج حتى تتخلى عن برنامجها النووي.
وقال ماتيس : ” إن الدبلوماسية يجب أن تعيد المنطق إلى خطاب كيم الطائش واستفزازاته الخطيرة “.
وشدد على أن نظام كيم يعد تهديد للعالم بأكمله، ، قائلًا: ” ردنا على هذا التهديد يبقى دبلوماسيا اولا مدعوما بالخيارات العسكرية المتوفرة لضمان انه يتم فهم ان دبلوماسيينا يتكلمون من موقع قوة “.
اترك تعليقاً