وزير الدفاع الأمريكي: نستمر في تشديد الخناق على كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، خلال اجتماعه مع نظيره الكوري جنوبي، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تستمران بتشديد الخناق على بيونج يانج حتى تتخلى عن برنامجها النووي.

وقال ماتيس : ” إن الدبلوماسية يجب أن تعيد المنطق إلى خطاب كيم الطائش واستفزازاته الخطيرة “.

وشدد على أن نظام كيم يعد تهديد للعالم بأكمله، ، قائلًا: ” ردنا على هذا التهديد يبقى دبلوماسيا اولا مدعوما بالخيارات العسكرية المتوفرة لضمان انه يتم فهم ان دبلوماسيينا يتكلمون من موقع قوة “.