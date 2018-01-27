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وزير الدفاع الأمريكي: نستمر في تشديد الخناق على كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأمريكي: نستمر في تشديد الخناق على كوريا الشمالية
واشنطن(صدى):

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، خلال اجتماعه مع نظيره الكوري جنوبي، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تستمران بتشديد الخناق على بيونج يانج حتى تتخلى عن برنامجها النووي.

وقال ماتيس : ” إن الدبلوماسية يجب أن تعيد المنطق إلى خطاب كيم الطائش واستفزازاته الخطيرة “.

وشدد على أن نظام كيم يعد تهديد للعالم بأكمله، ، قائلًا: ” ردنا على هذا التهديد يبقى دبلوماسيا اولا مدعوما بالخيارات العسكرية المتوفرة لضمان انه يتم فهم ان دبلوماسيينا يتكلمون من موقع قوة “.

 


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