سفير المملكة لدى الأمم المتحدة : النظام السوري غير جاد في مفاوضات السلام

نيويورك(صدى):

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي أن النظام السوري غير جاد فيما يخص مفاوضات السلام، قائلًا : ” لا نستغرب هذا النمط من المماطلة من الجانب السوري “.

وأضاف المعلمي: ” هم يريدون أن يتجنبوا الحديث في القضايا الأساسية، وهي قضايا الدستور وانتقال السلطة وشكل الحكومة الجديدة، وشكل الدولة السورية الجديدة التي ينبغى أن تخرج من ركام وحطام البلد الممزق حاليا ” ، جاء ذلك ردًا على تصريحات بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة.

وأوضح أن النظام السوري لم يكن جادا في مفاوضات السلام، من خلال المماطلة وإزاحة الأنظار عن القضايا الحيوية الأساسية التي ينبغي التفاوض عليها، معتبرا أن حكومة النظام اتخذت موقفا مستمرا في عدم الجدية في المفاوضات مع وفد المعارضة السورية.

و استدرج قائلا : ” أردنا أن نذكر أن هناك 11 مليون شخص مهجرين من قراهم ومدنهم داخل سوريا وخارجها، و3 ملايين محاصرون لا يصلهم الدواء، هناك معاناة مستمرة، فهل هناك استجابة؟ “.

واستكمل : ” الأمم المتحدة وبعض الدول تقدم المساعدات، والسعودية في طليعة من يقدم المساعدات للشعب السوري، ولكن مع الأسف الاستجابة ما زالت محدودة “.