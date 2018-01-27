الانعزال الفكري والشخصي يؤدي للتطرف
حذر مركز الحرب الفكرية، اليوم السبت، من الانعزال الشخصي أو الفكري عن الأسرة، موضحًا أنه ينتج عنه في النهاية التطرف.
وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ينتهج التطرفُ أسلوبه المسمى بـ ” الانفصال الشعوري ” ؛ وبناء عليه صنّف داخله الإسلامي إلى ” مؤمن ” و ” غير مؤمن ” ، فنتج عن ذلك عُزلة .. وكراهية .. فتكفير .. فإرهابٌ شامل “.
وتابع: ” لذا كان مهماً التوجسُ والحذر من الانعزال ” الشخصي ” أو ” الفكري ” عن الأسرة أو المجتمع، سواء كان ” فردياً ” أو ” جماعياً “.
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