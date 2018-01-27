الانعزال الفكري والشخصي يؤدي للتطرف

علي القحطاني (صدى):

حذر مركز الحرب الفكرية، اليوم السبت، من الانعزال الشخصي أو الفكري عن الأسرة، موضحًا أنه ينتج عنه في النهاية التطرف.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ينتهج التطرفُ أسلوبه المسمى بـ ” الانفصال الشعوري ” ؛ وبناء عليه صنّف داخله الإسلامي إلى ” مؤمن ” و ” غير مؤمن ” ، فنتج عن ذلك عُزلة .. وكراهية .. فتكفير .. فإرهابٌ شامل “.

وتابع: ” لذا كان مهماً التوجسُ والحذر من الانعزال ” الشخصي ” أو ” الفكري ” عن الأسرة أو المجتمع، سواء كان ” فردياً ” أو ” جماعياً “.