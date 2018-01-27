رونالدو يقود ريال مدريد أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني
يلتقي اليوم فريقا فالنسيا و ريال مدريد فى الجولة الـ21 من الدورى الإسباني.
وفي موسم 2013-14 وخلال مباراة الدور الثانى بين الفريقين والتى جمعتهما فى الجولة الـ36 فى يوم 4 مايو، تعادل الفريق الملكى بهدف قاتل لرونالدو 2-2 وذلك على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو “.
كانت النتيجة تشير بتقدم فالنسيا 2-1 حتى الدقيقة 90 ، قبل أن يمرر الأرجنتينى أنخيل دى ماريا نجم الريال سابقا عرضية ولا أروع إلى رونالدو، الذى استقبلها بطريقة أذهلت الجميع، بكعب القدم، لتدخل شباك الخفافيش، ليخطف تعادلا قاتلا للميرينجى.
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