رونالدو يقود ريال مدريد أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

يلتقي اليوم فريقا فالنسيا و ريال مدريد فى الجولة الـ21 من الدورى الإسباني.

وفي موسم 2013-14 وخلال مباراة الدور الثانى بين الفريقين والتى جمعتهما فى الجولة الـ36 فى يوم 4 مايو، تعادل الفريق الملكى بهدف قاتل لرونالدو 2-2 وذلك على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو “.

كانت النتيجة تشير بتقدم فالنسيا 2-1 حتى الدقيقة 90 ، قبل أن يمرر الأرجنتينى أنخيل دى ماريا نجم الريال سابقا عرضية ولا أروع إلى رونالدو، الذى استقبلها بطريقة أذهلت الجميع، بكعب القدم، لتدخل شباك الخفافيش، ليخطف تعادلا قاتلا للميرينجى.